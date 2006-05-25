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Столица встречает... <Мамонта>

25 мая 2006 12:13
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Сегодня открылся IX Международный фестиваль авангардного искусства "Мамонт-2006".

За Гран-при будут бороться модельеры из Беларуси, России и Украины. В фестивале участвуют как опытные дизайнеры, так и дебютанты. В конкурсных показах наряду с профессиональными моделями будут работать непрофессионалы.

В этом году "Мамонт" перешагнул за рамки фестиваля авангардной моды и стал фестивалем авангардного искусства. Кроме конкурса молодых дизайнеров одежды, пройдет конкурс боди-арта, выставка авангардных художников и концерт альтернативной музыки.
Фестиваль авангардного искусства "Мамонт" - это возможность продемонстрировать публике широкую панораму достижений молодых белорусских деятелей искусств: художников, скульпторов, музыкантов, дизайнеров и модельеров.

# Культура

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