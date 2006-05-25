Столица встречает... <Мамонта>

Сегодня открылся IX Международный фестиваль авангардного искусства "Мамонт-2006".

За Гран-при будут бороться модельеры из Беларуси, России и Украины. В фестивале участвуют как опытные дизайнеры, так и дебютанты. В конкурсных показах наряду с профессиональными моделями будут работать непрофессионалы.

В этом году "Мамонт" перешагнул за рамки фестиваля авангардной моды и стал фестивалем авангардного искусства. Кроме конкурса молодых дизайнеров одежды, пройдет конкурс боди-арта, выставка авангардных художников и концерт альтернативной музыки.

Фестиваль авангардного искусства "Мамонт" - это возможность продемонстрировать публике широкую панораму достижений молодых белорусских деятелей искусств: художников, скульпторов, музыкантов, дизайнеров и модельеров.