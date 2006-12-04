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Столица превратится в город музыки

04 декабря 2006 09:21
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Накануне в Минске открылся 14-й съезд Белорусского союза композиторов. Всю ближайшую неделю на различных площадках, включая филармонию, академию музыки, детскую школу имени Глебова, пройдет 13 концертов.Свыше ста произведений сорока отечественных композиторов будут оценивать профессионалы не только из нашей республики, но и гости из России, Украины, стран Балтии и Польши. В афише представлены практически все жанры: симфоническая, камерная, электронная музыка, хоровое пение и произведения для детей.
# Культура

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