Столица готовится к Пасхе

В преддверии светлого праздника Пасхи в Белгосуниверситете открылась выставка яиц, почтовых открыток прошлых столетий и православных икон.

В экспозиции каждый из главных атрибутов и символов Пасхи рассказывает свою историю. Так, в прежние времена яйца расписывались ко всем основным праздникам и важным случаям: свадьбе, рождению ребенка, началу нового дела, строительству дома. Их называли в народе "писанки" и "крашенки", и каждое событие обозначалось определёнными узорами, символами и цветами. Но самый популярный обычай красить яйца - на Пасху.

- Яйцо – это символ жизни. Украшенное яйцо усиливает это значение, потому что украшение на яйцах передаёт не только сам цвет. Как правило, пасхальные яйца – красного цвета, - говорит Анна ШВАБА, заведующая кабинетом-музеем белорусской народной культуры филологического факультета БГУ. - Красный – это цвет жизни, цвет радости, цвет воскресения христова.

Пасхальная выставка "Праздник Праздников" откроется сегодня и в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Здесь впервые представят уникальные декоративно-прикладные изделия из собраний Гродненского государственного музея истории религии.

Порадуют минчан к Пасхе и столичные хлебозаводы. Они выпекут к празднику две сотни тонн праздничной продукции. Ассортимент сдобных и кондитерских изделий в этом году расширился. И хотя большая доля куличей, кексов и булок раскупается на православную Пасху, отгружать эту праздничную продукцию хлебозаводы начнут уже сегодня.

