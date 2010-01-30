«Стиляги» взяли «Золотого орла»

Национальная премия в области кинематографии «Золотой орел» присуждается ежегодно Национальной академией кинематографических искусств и наук России с целью поддержания российского кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения и пропаганды лучших произведений российского и зарубежного киноискусства.

Кинопремия «Золотой орел» присуждена ленте режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги» как лучшему фильму 2009 года. Как сообщает «Интерфакс»», «Стиляги» выиграли еще в трех номинациях — за лучший сценарий (Юрий Коротков), мужскую роль второго плана (Сергей Гармаш) и работу звукорежиссера (Сергей Чупров).

Приз за лучшую режиссерскую работу достался Карену Шахназарову за фильм по повести Чехова «Палата 6».

Вторыми по числу полученных премий стали картины «Тарас Бульба» Владимира Бортко и «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Исполнитель главной роли в фильме «Тарас Бульба» Богдан Ступка получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль. Еще две премии присуждены картине за лучшего художника по костюмам и лучшего художника-постановщика. Картина «Обитаемый остров», поставленная по произведению братьев Стругацких, получила призы за операторскую работу, монтаж и музыку к фильму.

Лучшей актрисой признана Наталья Негода, сыгравшая в фильме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». В номинации «Лучшая женская роль второго плана» премию получила Нина Усатова, сыгравшая в фильме «Поп» Владимира Хотиненко.

Специальные премии фестиваля получили Олег Стриженов и посмертно Олег Янковский. Премию «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» получила приехавшая на церемонию вручения «Золотого орла» Анук Эме, сообщает NEWSru.com.