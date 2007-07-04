Стела "Минск город-герой" должна выглядеть по-новому

3 июля 2008 года монумент должен быть реконструирован.

Такую задачу перед соответствующими службами поставил на планерке председатель Мингорисполкома.

Руководитель городской администрации напомнил, что проект реконструкции этой территории рассматривался еще в 2004, однако реализован не был. Михаил Павлов считает недостаточным уровень рекламно-светового оформления этой части города.

"В ближайшее время будут закуплены профессиональная сцена и 5-6 больших экранов. Необходимо продумать, где их разместить, чтобы все присутствующие смогли наблюдать за происходящим", - заявил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.