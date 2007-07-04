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Стела "Минск город-герой" должна выглядеть по-новому

04 июля 2007 13:38
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3 июля 2008 года монумент должен быть реконструирован.

Такую задачу перед соответствующими службами поставил на планерке председатель Мингорисполкома.
Руководитель городской администрации напомнил, что проект реконструкции этой территории рассматривался еще в 2004, однако реализован не был. Михаил Павлов считает недостаточным уровень рекламно-светового оформления этой части города.  

"В ближайшее время будут закуплены профессиональная сцена и 5-6 больших экранов. Необходимо продумать, где их разместить, чтобы все присутствующие смогли наблюдать за происходящим", - заявил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.

# Культура

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