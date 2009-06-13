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Стартовал юбилейный Х Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2009» (ФОТО)

13 июня 2009 14:12
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В полдень во Дворце культуры уже прошел конкурс молодых исполнителей.

Свыше 20-ти вокалистов спели исключительно отечественные композиции — песни белорусских композиторов на слова белорусских поэтов. Победители станут известны ближе к вечеру.

Пока на семи площадках города разворачиваются увлекательные действия: концерты различных жанров и направлений, поэтические чтения и выставки народных умельцев.

Однако, главным событием фестиваля станет гала-концерт. На молодечненской сцене выступят известные белорусские исполнители, хоровые, танцевальные и фольклорные коллективы.

 

Молодечно-2009

Молодечно-2009

Молодечно-2009

Молодечно-2009

Молодечно-2009

# Культура

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