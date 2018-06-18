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Старинные мелодии и «свободное пианино»: музыкальные субботы будут проходить в Несвижском замке

18 июня 2018 15:11
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Новости Беларуси. Несвижский замок остается сердцем культурной жизни Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старинные мелодии и «свободное пианино»: музыкальные субботы будут проходить в Несвижском замке-1

До конца лета в центральном дворе замка Радзивиллов каждую субботу будут звучать старинные мелодии. Также на территории проводят увлекательные квесты и все лето работает «свободное пианино». Летний сезон с музыкальным акцентом встречает всех жителей Несвижа и гостей города.

# Музыкальное искусство # Культура # Фотофакт

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