Старинные мелодии и «свободное пианино»: музыкальные субботы будут проходить в Несвижском замке

До конца лета в центральном дворе замка Радзивиллов каждую субботу будут звучать старинные мелодии. Также на территории проводят увлекательные квесты и все лето работает «свободное пианино». Летний сезон с музыкальным акцентом встречает всех жителей Несвижа и гостей города.