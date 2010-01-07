Сталлоне рассказал о серьезной травме шеи, полученной им на съемках нового боевика

Американский актер и режиссер, пытаясь снять максимально реалистичный фильм-боевик, получил травму шеи во время съемок новой картины.

Инцидент произошел во время съемок срежиссированного им боевика под рабочим названием «Наемники» (The Expendables), который, как ожидается, выйдет на экраны уже в августе 2010 года.

Травму Сталлоне, который исполняет в фильме одну из главных ролей, получил во время работы над сценой драки со «звездой» реслинга Стивом «Ледяной глыбой» Остином. В результате неудачного удара Сталлоне пришлось госпитализировать для проведения операции – из-за микротрещины медики вынуждены были вставить актеру металлическую пластину в область шеи.

– Эй, там было семь ребят, которые «дубасили» друг друга, и каждый парень был сильнее предыдущего. Без шуток, наши каскадеры молили о пощаде, – поделился актер своими впечатлениями. – Наш бой со Стивом «Ледяной глыбой» Остином был таким ожесточенным, что в конце концов я получил микротрещину на шее. Я не шучу. Я никому об этом не говорил, но из-за этого я перенес сложную операцию. Теперь у меня в шее металлическая пластина, – рассказал Сталлоне.

Подобное происшествие наглядно показывает, насколько яростно Сталлоне стремится сделать картину «живой», а сцены драк – правдоподобными. Кроме того, в «Наемниках» задействованы актеры, известные всему миру преимущественно по работе в фильмах жанра «экшн» – губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, «Крепкий орешек» Брюс Уиллис, «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен и «Рестлер» Микки Рурк.

Сталлоне рассказал также, что не он один буквально одержим тем, чтобы сцены фильма были реалистичными – во время съемок режиссеру пришлось несколько раз напоминать актеру Дольфу Лундгрену, что «это всего лишь фильм», и вовсе необязательно посылать остальных актеров в нокаут при любом удобном случае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью 63-летнего Сталлоне журналу FHM.