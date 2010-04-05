Сталинский ампир до сих пор поражает минчан и туристов своим величием

Стремительно развивающийся Минск, воссозданный из послевоенных руин, восхищает архитекторов всего мира. То, что удивляет в первую очередь - стиль архитектуры ампир. Если быть точнее, именно сталинский ампир. Архитектура города испытала мощное влияние этого знаменитого стиля, который утверждал идею имперского величия.

Сталинский ампир, он же сталинский неоренессанс, сменил конструктивизм в архитектуре и получил распространение в годы правления Сталина. Некоторые исследователи считают сталинский ампир вариацией стиля арт деко, выразившим общемировую усталость от радикальных преобразований.

Очевидно лишь то, что сталинский ампир заимствован из французского ампира эпохи Наполеона Бонапарта. В начале XIX0 века власти Франции решили придать своим городам пышность, воссоздать величие Древнего Рима. Ампир ожил в арках, колоннах, многочисленных декоративных элементах.

Наряду с московским зданием МГУ и киевским Крещатиком, наш проспект Независимости – один из самых ярких примеров сталинского ампира. И именно он, этот памятник советской империи, задает первое впечатление о Минске. Гости из дальнего зарубежья часто в шоке: такой широкий проспект и ни одного небоскреба! Да такой улицы нет больше нигде в мире.

До Великой Отечественной войны здесь стояли шикарные рижские дома, дешевые гостиницы, кирпичные банки и маленькие кинотеатры. После бомбежек улицу можно было прокладывать заново – в любом направлении. От домов остались одни коробки. Городу ничего не оставалось, как сдаться на волю архитекторов.

В Минске оставалось немало немецких военнопленных, среди которых были настоящие мастера. Так у Минска появилось новое лицо. Хотя и строились эти дворцы, чтобы впечатлять, а не для того, чтобы в них жить, но кроме самых лучших магазинов, салонов и прочих примеров советского рая, здесь, конечно, были и самые лучшие квартиры. Сейчас они медленно, но верно превращаются в офисы. Но даже здесь, в воротах города, самом грандиозном сооружении имперского Минска, живут люди.

Башенки, шпили, фонтаны, арабески, вазы, классические греческие колонны и обязательные статуи – на самых почетных местах. Со временем первоначальный облик проспекта, конечно, меняется. Наблюдательные минчане замечают тут и там появляющиеся стеклопакеты, жилые подъезды превращаются в кафе или магазины. Над зданием Национального банка был надстроен дополнительный этаж, а на некоторых домах исчез оригинальный декор.

Но ампиру среди всех этих новшеств удается быть все таким же гордым и впечатляющим. Он по-прежнему прославляет уже несуществующую империю и по привычке изумляет как гостей, посетивших столицу впервые, так и самих минчан.