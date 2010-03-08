Стали известны обладатели «Оскара» 2010 года

Самая престижная награда Американской академии киноискусств за лучший фильм года присуждена картине «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу, бывшей жене известно режиссера Джеймса Кэмерона.

Впервые в истории вручения главной премии в мире кино на звание «Лучший фильм» в этом году претендовали десять, а не пять картин. Кроме картины Бигелоу, это – «Аватар» Джеймса Кэмерона, «Район 9» Нила Бломкампа, мультипликационный фильм «Вверх» Пита Доктера и Боба Питерсона, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, «Невидимая сторона» Джона Ли Хэнкока, «Мне бы в небо» Джейсона Райтмана, «Серьезный человек» Итэна и Джоэла Коэнов, «Воспитание чувств» Лоне Шерфига и фильм «Тужься» Ли Дэниелса.

Только премия за лучший фильм присуждается тайным голосованием всех почти 6 тысяч членов Американской академии киноискусств. Победители остальных номинаций выбираются в профессиональных гильдиях, пишет NEWSru.com.

Номинации и победители:

Лучший фильм 2010 года – «Повелитель бури»;

Лучшая режиссура – Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»);

Лучшая мужская роль – Джеф Бриджес («Безумное сердце»);

Лучшая женская роль – Сандра Баллок («Невидимая сторона»);

Лучшая мужская роль второго плана – Кристофер Вальц («Бесславные ублюдки»);

Лучшая женская роль второго плана – Моник («Драгоценная»);

Лучший фильм на иностранном языке – «Секрет их глаз»;

Лучший полнометражный анимационный фильм – Пит Доктер («Вверх»);

Лучший оригинальный сценарий – Марк Боал («Повелитель бури»);

Лучший адаптированный сценарий – Джефри Флетчер («Драгоценная»);

Лучшая песня к фильму – The Weary Kind («Безумное сердце»);

Короткометражный анимационный фильм – Николас Шмеркин («Логорама»);

Лучший короткометражный документальный фильм – «Новые жильцы» (Иоахим Бак и Тиви Магнуссон);

Лучшее художественное руководство – «Аватар» (Рик Картер и Роберт Стромберг, декоратор Ким Синклэйр);

Лучший дизайн костюмов – «Молодая Виктория» (Сэнди Пауэлл).