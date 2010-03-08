Стали известны обладатели «Оскара» 2010 года

Впервые в истории вручения главной премии в мире кино на звание «Лучший фильм» в этом году претендовали десять, а не пять картин. Кроме картины Бигелоу, это – «Аватар» Джеймса Кэмерона, «Район 9» Нила Бломкампа, мультипликационный фильм «Вверх» Пита Доктера и Боба Питерсона, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, «Невидимая сторона» Джона Ли Хэнкока, «Мне бы в небо» Джейсона Райтмана, «Серьезный человек» Итэна и Джоэла Коэнов, «Воспитание чувств» Лоне Шерфига и фильм «Тужься» Ли Дэниелса.
Только премия за лучший фильм присуждается тайным голосованием всех почти 6 тысяч членов Американской академии киноискусств. Победители остальных номинаций выбираются в профессиональных гильдиях, пишет NEWSru.com.
Номинации и победители:
Лучший фильм 2010 года – «Повелитель бури»;
Лучшая режиссура – Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»);
Лучшая мужская роль – Джеф Бриджес («Безумное сердце»);
Лучшая женская роль – Сандра Баллок («Невидимая сторона»);
Лучшая мужская роль второго плана – Кристофер Вальц («Бесславные ублюдки»);
Лучшая женская роль второго плана – Моник («Драгоценная»);
Лучший фильм на иностранном языке – «Секрет их глаз»;
Лучший полнометражный анимационный фильм – Пит Доктер («Вверх»);
Лучший оригинальный сценарий – Марк Боал («Повелитель бури»);
Лучший адаптированный сценарий – Джефри Флетчер («Драгоценная»);
Лучшая песня к фильму – The Weary Kind («Безумное сердце»);
Короткометражный анимационный фильм – Николас Шмеркин («Логорама»);
Лучший короткометражный документальный фильм – «Новые жильцы» (Иоахим Бак и Тиви Магнуссон);
Лучшее художественное руководство – «Аватар» (Рик Картер и Роберт Стромберг, декоратор Ким Синклэйр);
Лучший дизайн костюмов – «Молодая Виктория» (Сэнди Пауэлл).