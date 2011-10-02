Спиваков: В вопросах материальной помощи ваше Министерство культуры всегда идет навстречу

На вопросы программы «Неделя» отвечает Владимир Спиваков — знаменитый дирижер, скрипач и меценат.

Вы частый гость в Беларуси, что нам, безусловно, приятно. Можно ли сказать, что у Вас в Беларуси есть свой зритель? Когда беседуешь с людьми искусства, они говорят: «Я знаю своего зрителя в глаза». Учитывая специфику Вашей профессии, Вы знаете своего зрителя, слушателя в глаза?

Владимир Спиваков: Особенно в глаза не знаю, потому что стою спиной. Но спиной знаю. Чувствую.

А кто Ваш зритель? Здесь, в Беларуси.

Владимир Спиваков: В Беларуси, во-первых, молодёжь. Здесь очень музыкальная публика, и я поэтому сюда приезжаю, потому что чувствую, что люди любят настоящую музыку, и я достаточной желанный здесь человек.

Коль уж мы заговорили о молодёжи: честно говоря, не ожидал от Вас услышать, что в первую очередь молодёжь. Согласитесь, на концерты классической музыки если молодёжь и ходит, то это в первую очередь студенты музыкальных вузов и консерваторий. А молодёжь в принципе как таковая, как социальный пласт нашего общества — насколько действительно сложно или легко, по Вашему мнению, до неё достучаться?

Владимир Спиваков: Я знаю, что те люди — я имею в виду, дети, которые соприкоснулись с моим фондом — уже другие. И их достаточно много. Мало того, я совершенно уверен, что они и своих детей будут приобщать к музыке и вообще красоте, и какой-то гармонии мира, ощущать себя его частью.

Если говорить о поддержке молодых людей — известный штамп, в том числе журналистский: «бездарь пробьётся, таланту нужно помочь». Как бы Вы могли оценить поддержку молодёжи, талантливой молодёжи в Беларуси? Именно государственную поддержку.

Владимир Спиваков: Мне кажется, что у вас как-то наметилось в этом направлении движение хорошее. Во всяком случае, когда я обращаюсь с вопросом о помощи тому или иному молодому человеку или девушке — приобретение инструмента или оказание материальной помощи — ваше Министерство культуры всегда идёт навстречу. Они знают, что я просто так не попрошу — значит, действительно нужно помочь.

У вас замечательная консерватория — сейчас я говорю уже о своей «епархии» — превосходные учителя, чудная школа. Это ещё всё есть. Надо беречь, страшно беречь. Вот и всё.

А тут Запад с его навязчивыми стандартами и образом жизни. Как быть?

Владимир Спиваков: Умный человек, умный руководитель поймёт, что, несмотря на то, что все люди вроде бы одинаковые, есть некоторые различия. Одному нужно одно, другому другое. Даже гены у всех разные, правда?

Потом, все говорят об инновациях. Но что это значит? Это значит, что в основе инноваций какая-то креативность заложена. А какая может быть креативность, если ребёнку не показывают, как это делать, не рассказывают о красоте, не просят нарисовать что-то в детском саду. Или что-то сочинить самому, или рассказать своими словами сказку. Как — никак. Вот, геймеры превращающиеся в Альцгеймеров постепенно, в раннем возрасте.

Вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Какие проекты у Вас ещё планируются?

Владимир Спиваков: Не нужно проходить мимо человеческой беды. Я вообще думаю, что люди отличаются друг от друга степенью отчаяния. Поэтому не нужно быть равнодушным, об этом ещё в самых древних книгах написано. Просто не нужно быть равнодушным — и вам легче, и вам кусочек счастья обломится. Вот и всё.

Говорят, Вы в молодости занимались боксом. Это правда? Это две совершенно автономные линии Вашей жизни, Вам это как-то помогало в искусстве?

Владимир Спиваков: Был грех. И, конечно, помогает. Характер закалило, спокойствие даёт какое-то внутреннее, когда ты в состоянии защитить себя или защитить кого-то. Поэтому я за спорт.