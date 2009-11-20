Список нематериального культурного наследия Беларуси пополнился

Игрищем, обрядом и технологией создания музыкальных народных инструментов.

На заседании научно-методической рады по вопросам охраны историко-культурного наследия при Министерстве культуры статус историко-культурной ценности получила калядная игра «Жаницьба Цярэшки», которую проводят на Витебщине – в Лепельском районе. Она для незамужних девушек и неженатых юношей, которые участвуя в танцах, конкурсах и песнопениях находят себе пары.

К слову, обряд включён в туристический маршрут по этому региону. В список вошел и обряд «Намски Вяликдзень» из Ивацевичского района Брестской области. Появился он в начале 20 века, когда жители одной из деревень соткали за ночь специальный рушник и вместе с иконой Божьей Матери прошли крестным ходом, чтобы спасти детей и взрослых от мора.

Пополнился список и технологией создания мастерами Круглянского района Могилевщины деревянных музыкальных народных инструментов. Один из них стал автором настоящего оркестра из трех десятков различных инструментов.