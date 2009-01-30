Список историко-культурного наследия страны пополнит творчество народного мастера Николая Тарасюка

Так высоко резные и расписные деревянные работы мастера оценили белорусские искусствоведы. Николай Тарасюк, лауреат специальной премии Президента "За духовное возрождение", всю жизнь прожил на земле деда и отца, на хуторе в деревне Столин Пружанского района Брестской области. В собственной усадьбе он создал музей деревянной скульптуры и дал ему название "Успамины Бацькаушчыны". В коллекции около 300 искусных работ. Некоторые объединены в композиции и рассказывают о жизни сельчан, передают дух архаичной деревни.