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Список историко-культурного наследия страны пополнит творчество народного мастера Николая Тарасюка

30 января 2009 16:02
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Так высоко резные и расписные деревянные работы мастера оценили белорусские искусствоведы. Николай Тарасюк, лауреат специальной премии Президента "За духовное возрождение", всю жизнь прожил на земле деда и отца, на хуторе в деревне Столин Пружанского района Брестской области. В собственной усадьбе он создал музей деревянной скульптуры и дал ему название "Успамины Бацькаушчыны". В коллекции около 300 искусных работ. Некоторые объединены в композиции и рассказывают о жизни сельчан, передают дух архаичной деревни.
# Культура

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