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Спектакль «Шанс, которого ждешь всю жизнь» по мотивам пьесы Вуди Аллена «Парящая лампочка» в Минске

09 февраля 2011 14:38
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«Шанс, который ждешь всю жизнь» — так называется спектакль Нового драматического театра. Действие спектакля происходит в 40-х гг. XX века. Простая семья: папа, мама, двое детей. Простые проблемы: любовники, любовницы, семейные скандалы и… одаренный сын, который увлекается фокусами. В четырех стенах рыжий мальчик дни и ночи напролет оттачивает свое мастерство.

Денис Нупрейчик, режиссер «Нового театра»:
Все ему говорят: «Ты собираешься всю свою жизнь просидеть в четырех стенах? Придет время, и ты будешь вынужден выйти из своей комнаты и встретиться с реальным миром».
Каждый человек ждет свой единственный шанс. И когда он приходит, старается сделать всё, чтобы его не упустить.

Фото. Денис Нупрейчик, режиссер «Нового театра»

Только через что приходится переступить, чтобы использовать этот шанс? Через семью, детей, может быть, мораль? Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» по мотивам пьесы Вуди Аллена «Парящая лампочка» — это первое знакомство белорусского зрителя с Вуди Алленом-драматургом, который известен, прежде всего, как актер и режиссер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Валерий Агаян, актер «Нового театра»:
В самом начале, когда был застойный период, мы просматривали очень много его фильмов, искали его почерк, режиссерское лицо, чтобы потом воспользоваться этим и как-то принести в театр.

Фото. Валерий Агаян, актер «Нового театра»

Актеры признаются, что пьесу было ставить нелегко: необходимо было создавать атмосферу тех лет — это и костюмы, и прическа, и музыка. Справилась ли команда, решать нам, белорусским зрителям.

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

Фото. Спектакль «Шанс, который ждешь всю жизнь» в Минске

# Культура

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