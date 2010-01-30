Создатели South Park поставят мюзикл на Бродвее

Создатели мультипликационного сериала South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун поставят мюзикл в бродвейском театре New York Theater Workshop.

О чем будет постановка, пока неизвестно, однако уже названа дата премьеры: мюзикл представят публике в августе-сентябре 2010 года. В работе над мюзиклом также примет участие композитор и либреттист Роберт Лопес, автор мюзикла "Avenue Q", за который он получил театральную премию "Тони". По данным издания Variety, не подтвержденным официально, режиссером мюзикла станет Джейсон Мур, а хореографом — Дэн Кнечтгес, пишет Lenta.ru.

Создатели South Park уделяют много внимания музыкальной составляющей в работе над сериалом: как правило, почти в каждом эпизоде звучит оригинальная песня в исполнении героев мультфильма. Кроме того, во многом на музыке был построен полнометражный мультфильм "South Park: Bigger, Longer and Uncut" ("Южный парк: большой, длинный и необрезанный").