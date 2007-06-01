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"Создать уникальную Беларусь и уникальные города по всей стране"

01 июня 2007 14:26
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Такая задача стоит перед белорусскими архитекторами. 19-ый съезд Белорусского союза архитекторов должен проанализировать нынешнее состояние архитектуры и градостроительства в Республике и определить дальнейшее направление развития. Градостроители намерены больше принимать участия в законотворческой деятельности и совершенствовании нормативно-технической базы. Решение этих задач, по словам председателя союза Александра Корбута, поможет решить проблему удешевления жилья. Также в числе задач на ближайшие четыре года - строительству рекреационных объектов.
# Культура

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