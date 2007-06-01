"Создать уникальную Беларусь и уникальные города по всей стране"

Такая задача стоит перед белорусскими архитекторами. 19-ый съезд Белорусского союза архитекторов должен проанализировать нынешнее состояние архитектуры и градостроительства в Республике и определить дальнейшее направление развития. Градостроители намерены больше принимать участия в законотворческой деятельности и совершенствовании нормативно-технической базы. Решение этих задач, по словам председателя союза Александра Корбута, поможет решить проблему удешевления жилья. Также в числе задач на ближайшие четыре года - строительству рекреационных объектов.