Современный белорусский балет отметил вековой юбилей своих первых солистов

Сразу трем примам театра оперы и балета Беларуси в ноябре исполнилось бы 100 лет - Тамаре Узуновой, Юлии Хераско и Александре Николаевой. Именно они в 30-е годы впервые вышли на сцену как ведущие артистки Белорусского академического большого театра оперы и балета и заложили фундамент отечественной хореографии. Они не только родились в один год, но были близкими подругами и все втроем вошли в историю. Александру Николаеву и сегодня называют белорусской "Улановой".