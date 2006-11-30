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Современный белорусский балет отметил вековой юбилей своих первых солистов

30 ноября 2006 09:33
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Сразу трем примам театра оперы и балета Беларуси в ноябре исполнилось бы 100 лет - Тамаре Узуновой, Юлии Хераско и Александре Николаевой. Именно они в 30-е годы впервые вышли на сцену как ведущие артистки Белорусского академического большого театра оперы и балета и заложили фундамент отечественной хореографии. Они не только родились в один год, но были близкими подругами и все втроем вошли в историю. Александру Николаеву и сегодня называют белорусской "Улановой".
# Культура

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