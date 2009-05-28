Солисту Depeche Mode удалили злокачественную опухоль

Вокалисту группы Depeche Mode Дэвиду Гэхану сделали операцию по удалению злокачественной опухоли мочевого пузыря.

Перед концертом 12 мая в Афинах у Гэхана случился приступ гастроэнтерита, что привело к его госпитализации и отмене выступления. Дальнейшие тесты выявили у музыканта наличие злокачественного новообразования в мочевом пузыре, которое было успешно удалено.

В настоящее время Гэхан восстанавливает свои силы в одной из клиник, соббщают информагентства. Врачи прогнозируют его полное выздоровление. 9 мая вокалист отметил свое 47-летие.

Depeche Mode возобновляет мировой концертный тур, прерванный необходимостью операции. Первый концерт после месячной паузы должен состоятся 8 июня в Лейпциге, после чего Tour of the Universe продолжится согласно заявленному ранее расписанию.