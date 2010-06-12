Смерть Денниса Хоппера не стала неожиданностью

Деннис Хоппер (1936-2010) - известный режиссёр и исполнитель главной роли в культовом фильме "Беспечный ездок" (1969).

Фильм "Беспечный ездок" 40-летней давности сегодня считается классикой, Жизнь ее постановщика и исполнителя главной роли Денниса Хоппера была заполнена алкоголем и наркотиками до такой степени, что снова он появился в кино только в конце 80-х, играя уже роли отрицательных героев. Тем не менее, роль в фильме "Беспечный ездок" обеспечили Дэннису Хопперу место в истории кино и Каннского фестиваля.

Последнее время актер болел раком, поэтому его смерть не стала неожиданностью. Как только это факт стал известен, на голливудской «Аллее славы» для известного режиссера и актера появились свечки и венок.

Джон Генри Ричардсон, критик:

Безусловно, смерть «беспечного ездока» символизирует смерть целой эпохи, эпохи титанов, которые случайно дожили до сегодняшнего дня.

У Фрэнсиса Форда Копполы в военном фильме «Апокалипсис сегодня» Дэннис Хоппер появился только в одном эпизоде, но этот фрагмент весит больше, чем десятки обычных отрицательных ролей.

В конце жизни актер и режиссер увлекался фотографией, его везде приглашали приехать его со своими выставками.

Дэннис Хоппер:

Я ничего не зарабатываю своими фотографиями, наоборот, трачу свои деньги на воплощение новых проектов, пробую привлечь новые поколения.