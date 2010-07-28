Смелый проект реконструкции Купаловского театра совместит колорит XIX века и новейшую технологическую начинку

Главную драматическую сцену страны ждут глобальные перемены. Купаловский театр накануне 90-летнего юбилея объявил о смене прописки. Но только на время реконструкции.

Тяжелые двери, хрустальные люстры, огромные зеркала у входа и такие характерные афиши. Скоро все это изменится до неузнаваемости. Купаловскому вернут первоначальный вид — таким театр был до реконструкции 1956 года. Задумку зодчего XIX века Козловского воплотила в жизнь современный архитектор Людмила Иванова. В проект включили все технологические новинки, но фасад здания останется в своей первозданной красе.

Ольга Кукуня, искусствовед:

Первоначально на фасаде вверху были две скульптуры, но потом их не ставили, а поставили вазы. Они простояли недолго, остались только штыри. Мы возвращать вазы.

Благодаря документам, фотографиям и съемкам немецкой кинохроники, до мелочей удалось воспроизвести исторический облик театра. Но осталось и много загадок. Так, литье на главной лестнице в фойе повторят в точности. Но ходят слухи, что колонны первоначально тоже были чугунные, а потом их забетонировали. Так ли это, специалисты узнают лишь после того, как начнутся строительные работы. Тем временем актеры, на время прощаясь со своей сценой, стараются оставить в памяти как можно больше деталей.

Мария Захаревич, актриса:

Некаторыя акцеры нават фатаграфавалі гэтыя дарагія нам закуткі. Канешне, застанецца ў памяці, будзе нешта новае. Але я лічу, што тут павінны быць нацыянальны дух.

Изменится и легендарная театральная «вешалка». Гардероб с первого этажа перенесут на нижний уровень. К сожалению, нет ни документов, ни фотографий, которые бы помогли восстановить первоначальный вид помещения. Гардероб просто стилизуют под интерьер XIX века.

Новый зрительный зал будет, как когда-то давно – в нежных бледно-голубых тонах. Правда, после реконструкции количество мест уменьшится до 400. Зато станет просторнее и комфортнее. Кроме того, зрительный зал может превратиться в бальный. Пол с помощью специальных устройств поднимается до уровня сцены.

В коридорах установят плазменные панели, на экранах которых посетители увидят спектакли и анонсы. А интернет-пользователи станут театральными зрителями практически в онлайн-режиме.

Георгий Верняковский, координатор проекта реконструкции театра им. Янки Купалы:

Камеры высокой четкости позволяют записывать спектакли и транслировать их в интернет через новый портал театра.

В далеком 1890 году Минский городской театр открылся любительским спектаклем Фелье «Сфинкс». Чем ознаменуют купаловцы новый сезон на обновленной сцене, мы узнаем только через два года, а завтра театр устроит «Нескучный юбилей». Именно так называется праздничное представление — последнее на старой сцене.