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"Слово Коласа объединяет"

15 марта 2007 11:46
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Выставка, приуроченная к 125-летию белорусского классика, открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. На экспозиции представлены личные вещи поэта, его портреты, этнографические предметы с родины Якуба Коласа - Столбцовщины, печатные издания классика на белорусском и других языках мира. Уже через месяц выставка направится в Могилев. В течение года с ней смогут познакомиться жители всей республики. Особенностью каждой экспозиции станет раздел, который расскажет об исторических и творческих связях Якуба Коласа с тем регионом, где она демонстрируется.
# Культура

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