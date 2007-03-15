"Слово Коласа объединяет"

Выставка, приуроченная к 125-летию белорусского классика, открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. На экспозиции представлены личные вещи поэта, его портреты, этнографические предметы с родины Якуба Коласа - Столбцовщины, печатные издания классика на белорусском и других языках мира. Уже через месяц выставка направится в Могилев. В течение года с ней смогут познакомиться жители всей республики. Особенностью каждой экспозиции станет раздел, который расскажет об исторических и творческих связях Якуба Коласа с тем регионом, где она демонстрируется.