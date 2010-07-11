«Славянский базар» живет под знаком Дня культуры Беларуси

В третий день фестиваля его гости смогут услышать не только наших исполнителей, но и увидеть культуру страны во всем ее многообразии.

Сегодня «Славянский базар» проходит под белорусским флагом. В День мастеров искусств Беларуси под сводами Летнего амфитеатра соберутся лучшие белорусские исполнители. Гала-концерт посвящен творчеству Владимира Мулявина. Однако, песни будут звучать не только из репертуара знаменитого песняра. Новые композиции исполнит ансамбль «Белорусские песняры».

Ансамбль «Белорусские песняры»:

Славянский базар украшает нашу жизнь? Украшает. Быть частью этого украшения – великая для нас честь!

Целый чемодан премьер привезла в Витебск Анжелика Агурбаш. Своеобразная премьера – и номер «Касіў Ясь канюшыну». Яся на сцене воплотит Дядя Ваня, Анжелика – прекрасную Янину.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Беларуси:

Что касается Дня Беларуси — это всегда самый трогательный, самый трепетный концерт. Потому что мы — сторона, принимающая «Славянский базар». И уже я знаю, что «Славянский базар» вышел далеко за пределы славянских народов. К нам приезжают гости и исполнители со всего мира. Я была за границей: и в Лондоне, и в Лос-Анджелесе — все знают, что такое «Славянский базар».

Веселых моментов в концерте немало: и пародия на «Евровидение», и регулировщик-виртуоз.

Праздничная атмосфера сегодня царит во всем городе. Зрители ждут традиционных «Театральных встреч», а выставки и вернисажи развернулись прямо под открытым небом. На площади Свободы сегодня хозяйничают молодые и активные. Фестивальный День молодежи проводит БРСМ. Для самых активных и талантливых — нетрадиционные виды спорта, творческие конкурсы и концертная программа

Два дня подряд у прекрасной половины шеститысячного амфитеатра будут замирать сердца от романтических хитов. Ведь совсем скоро главный сердцеед российской эстрады Александр Серов появится на сцене. А завтра сольный концерт даст итальянский романтик Тото Кутуньо.