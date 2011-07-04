«Славянский базар в Витебске»: началась аккредитация участников фестиваля

6 тысяч гостей из 27 стран в эти дни ожидают в Витебске — неизменной столице «Славянского базара в Витебске». До начала 20-го юбилейного форума остается несколько дней.

Официальное открытие форума состоится в пятницу. Но первое шоу знаменитой группы «Спейс» пройдет уже 6 июля. Сегодня началась аккредитация участников фестиваля. Все организационные службы работают в режиме нон-стоп.

Специальные двухмерные изображения появились на двухстах объектах города. Отели, музеи, кинотеатры, банкоматы попали в программу QR. «Что?», «Где?» и «Когда?» теперь можно узнать за пару секунд с помощью телефона.

Андрей Лапин, директор по развитию витебского городского интернет-портала:

Турист может навести qr-код и узнать, какие есть ближайшие развлечения. Или какие концерты будут проходить сегодня.

Новую систему видеонаблюдения опробует на этом «Славянском базаре» и витебская милиция. Теперь поле зрение стражей порядка увеличилось в разы. Только в оперативно-дежурной части УВД информация с 52 камер. Еще 62 камеры в Летнем Амфитеатре. На всех мониторах отчетливо видны даже лица зрителей.

Еще одно новшество – за кулисами амфитеатра. Здесь появился кабинет фониатра. Рабочий инструмент артистов – голос. Если понадобится, восстанавливать его будут на специальном оборудовании при помощи ингаляций и других процедур.

Александр Затолока, заведующий оториноларингологическим отделением Витебской городской клинической больницы №1:

Изменения климата, высокая влажность, которая характерна для нашего города… Все это отражается на мастерстве и на голосе артистов.

Звездные райдеры в этом году организаторов не удивили. Обслуживать гостей будут 50 машин. Предпочтения отданы представительским автомобилям черного цвета, на удлиненной базе и молчаливым, некурящим водителям.

Службе размещения предстоит расселить около 3 тысяч участников фестиваля. Самые именитые гости будут жить в люксах 4-звездочного отеля.

Уже завтра на пороге этой гостиницы в ожидании любимых исполнителей начнут дежурить фанаты. Первым сюда прибудет Дидье Маруани и его группа «Спейс», известные поклонникам электронной музыки. Их шоу и даст старт фестивальной программе еще до официального открытия.