«Славянский базар»: в городе над Двиной создают витебский Арбат и обновляют концертный зал

В Витебске готовятся к юбилейному ХХ «Славянскому базару». Грандиозная стройка развернулась в центре города. В этом году обновилась и одна из концертных площадок — реконструкция завершается в концертном зале «Витебск».

Юные звездочки фестиваля зажгутся под гигантской люстрой. В концертном зале «Витебск», где проходит международный детский музыкальный конкурс, завершается первая очередь реконструкции. Сегодня мастера из Лиды монтируют светильник-исполин.

Вторая после Амфитеатра по значимости концертная площадка «Славянского базара» преобразилась полностью — теперь она ни в чем не уступает европейским.

Владимир Воронецкий, заведующий филиалом концертный зал «Витебск»:

В зрительном зале мы сделали замену полового покрытия, заменили паркет, изменили интерьер самого зала, отделку стен, заменили люстры.

Как в муравейнике кипит работа и в центре Витебска. У подножия воссозданного Свято-Успенского собора расширяется витебский «Арбат». К пешеходным улицам Толстого и Суворова примкнет большой участок в районе Пушкинского моста. На грандиозную стройку съехались бригады со всей области.

Живые картины сейчас создают витебские озеленители. Разнообразие в ландшафтный дизайн внесут экзотические цветы и деревья. Растения специально привезли из столицы.

Готовятся к открытию новые кафе, фасады домов начинают играть новыми красками. А в этом году, чтобы разгрузить центр от пробок, даже расширяются некоторые улицы.

Полюбоваться на обновленный город гости фестиваля смогут и с палубы. К «Славянскому базару» в Витебске начнет курсировать второй, более вместительный теплоход. Сегодня пинские судостроители уже отправили его в сухопутное путешествие. Прежде чем накануне фестиваля отправиться в первое плавание по Двине, ему предстоит проехать 700 километров по автомобильным дорогам с юга на север Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».