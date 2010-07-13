«Славянский базар»: похож ли Денис Вершенко на Филиппа Киркорова?

На «Славянском базаре» — День Украины. Хедлайнером вечера, конечно же, станет Таисия Повалий. Кстати, именно она в этом году возглавит жюри конкурса молодых исполнителей. А вот Беларусь под третьим номером на нем представит Денис Вершенко.

19 дарований из 19 стран в этом году примут участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни. В этом году у состязания – мужское лицо, среди артистов всего 8 девушек. Сегодня в Витебске прошла жеребьевка участников состязания. Организаторы как всегда придумали оригинальный способ выбора порядковых номеров.

Представитель Беларуси Денис Вершенко в первый конкурсный день выступит под номером 3.

Завтра по правилам конкурса исполнителям предстоит петь под фонограмму «-1». А во втором этапе – по традиции, в сопровождении оркестра. Кстати, накануне фестиваля Денис изменил одну из конкурсных песен. Песне «Дзякуй, што была» молодой артист предпочел композицию «Птушки» в роковой обработке.

Денис Вершенко, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2010» (Республика Беларусь):

Эта песня мне близка, дорога, и я был готов ее исполнять на «Славянском базаре». Посмотрим, как завтра она прозвучит. Я думаю, все будет хорошо.

Кстати, в этом году на конкурсе тоже свои интриги. Если в 2009 одного из конкурсантов сравнивали с Николаем Басковым, то в этом году обсуждают внешнюю схожесть нашего Дениса Вершенко с Филиппом Киркоровым. Впрочем, похожи два артиста или нет – судите сами.

Рефери конкурса в этом году тоже звездные: Игорь Корнелюк, Интерс Бусулис, Инна Афанасьева. Председателем жюри станет Таисия Повалий. Кстати, карьера народной артистки началась именно со славянского базара. В 1993 году она выиграла конкурс молодых исполнителей.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Для меня это самый главный конкурс в моей жизни, самая главная победа, потому что именно после «Славянского базара» у меня был толчок и началась моя большая сольная карьера.

Амфитеатру в дни «Славянского базара» отдыхать не приходится. Пока в областной филармонии участники конкурса исполнителей боролись за порядковые номера, на главной площадке фестиваля — аншлаг от Тото Кутуньо.

Впрочем, каким образом итальянский певец попал в компанию к нашим южным соседям, пока непонятно. Сегодня на фестивале – День Украины. Хедлайнером вечернего концерта станет Таисия Повалий. Так что сегодня известную исполнительницу поклонники могут ждать у амфитеатра.