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Славяне отмечают День своих первоучителей

24 мая 2007 08:19
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Сегодня День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру азбуку и заложивших фундамент русской и других славянских литератур. Белорусская земля также дала миру плеяду талантливых просветителей. Это Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина и другие светочи духовной культуры. Дню славянской письменности и культуры посвящены Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они открываются сегодня в Белгосуниверситете. В мероприятии примут участие зарубежные гости, духовенство православной и католической церквей. Традиционно предварит чтения особое богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
# Культура

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