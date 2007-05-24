Славяне отмечают День своих первоучителей

Сегодня День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру азбуку и заложивших фундамент русской и других славянских литератур. Белорусская земля также дала миру плеяду талантливых просветителей. Это Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина и другие светочи духовной культуры. Дню славянской письменности и культуры посвящены Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они открываются сегодня в Белгосуниверситете. В мероприятии примут участие зарубежные гости, духовенство православной и католической церквей. Традиционно предварит чтения особое богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.