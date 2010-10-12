Сквоттерам посвятили фестиваль в Голландии

Этот фестиваль необычного мастерства и звука существует в Амстердаме уже на протяжение 12 лет, за это время «Рободок» стал наиболее креативным мероприятием.

Майк Тер Веер, художественный руководитель:

Мы пригласили сюда художников со всего мира, чтобы они сделали что-то невероятное и театрализованное. В этом году фестиваль посвящен направлению сквот. Сквоттеры - это молодежь, которая захватывала пустые здания, жила там и занималась творчеством. На протяжении 40 лет это движение терпели, но в конце концов сквоттерство стало криминалом.

Деревянная птица Феникс, необычные концертные сцены, водяные башни и огненная скульптура. Организаторы фестиваля «Рободок» считают, что свобода творчества не может соответствовать правилам порядка.