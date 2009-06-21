Символы Турменистана (ФОТО+ВИДЕО)

Александр Лукашенко посетил важнейшие для Туркменистана символы-святыни.

Наш президент посетил поселок Кипчак. Здесь находятся многочисленные памятники первому президенту Туркменистана - Сапармурату Туркменбаши. Семейный Мавзолей усопшего лидера построен из редкого сорта белого мрамора.

Рядом, в нескольких десятках метрах - крупнейший мусульманский храм Центральной Азии — Мечеть духовности Туркменбаши. Под ее куполом одновременно могут находится 10 тыс. человек.

В архитектуре здания зашифрованы различные даты и события. Например, высота минаретов составляет 91 метр, что символизирует 91 год — время провозглашения независимости Туркменистана. Стены расписаны цитатами из Корана и Рухнамы – книги, написанной Туркменбаши.

Следующий символ Туркменистана – Монумент Независимости. Самое высокое сооружение в стране – 118-метров. Около белоснежного мрамора монумента есть Аллея Почетных гостей, на которой обычно проходит церемония посадки деревьев главами иностранных государств. Александр Лукашенко продолжил эту добрую традицию. А также позвал чиновников присоединиться к ручному труду.

Последняя точка - Музей Первого президента независимого Туркменистана. Огромное и роскошное здание площадью полторы тысячи квадратных метров – всего лишь часть Национального культурного центра им. Сапармурата Туркменбаши. Экспозиция рассказывает о жизненном пути отца туркменов.

В завершении осмотра Александр Лукашенко сделал запись в книге почетных гостей. На следующий день белорусский лидер вылетел в Туркменабад, откуда вместе с Бердымухамедовым отправился на вертолетах в поселок Гарлык. Там президентов встретили несколько тысяч человек в национальных костюмах с песнями и народными танцами.

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