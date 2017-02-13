Симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники: чем поражает фестиваль световых шоу в Гомеле?

Новости Беларуси. Гомель в неоновых огнях. Фестиваль световых шоу собрал здесь коллективы из Беларуси, Евросоюза, России и Украины.

Творческий марафон второй год подряд знакомит белорусов с таким направлением как LED-шоу.

Симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники - сегодня модное направление в творчестве.

LED-шоу в прямом смысле слова яркий пример того, как технологии меняют нашу жизнь. Светодиоды, контроллеры, чипы, платы управления – всё это позволяет артисту создать на сцене новые образы и заставить нас по-другому посмотреть на возможности света.

Извечная борьба света и тьмы, как бесконечный лейтмотив всего перфоманса.

Сергей Захарчук, участник фестиваля :

Дополнительные возможности за счет того, что в темноте можно создавать какие-то иллюзии. Изменение формы тела, формы артиста самого. Это расширяет поле деятельности.

Свет меняет всё. Будь то легендарная лунная дорожка Майкла Джексона или зажигательная калинка-малинка – в диодном сиянии всё, как в первый раз.

Доминика Павлова, участник фестиваля (Латвия):

В Гомеле в первый раз. Сцена шикарная. Удивлена. В Латвии такого нет. Такого освещения на такой высоте.

Виктория Иванова, участник фестиваля:

Это популярно. Это альтернатива фаер-шоу, потому что фаер шоу может крутиться только на улице. А световое шоу, неоновое шоу крутится везде – и на улице, и в здании. Оно набирает популярность, обороты. Это очень интересно и очень красиво.

Не смотря на то, что гомельскому фестивалю всего два года, форум уже стал крупным международным событием.

В этот раз пришлось даже ограничить количество участников гала-концерта.

Не было недостатка и в желающих увидеть огненное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.