Шекспир и Бернс не попали в список величайших поэтов Британии

Согласно результатам онлайн-опроса BBC, им стал лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Стернз Элиот.
Американец по происхождению Томас Элиот ненамного обошел средневекового поэта-метафизика Джона Донна (1572-1631) и потомка ямайских негров, растафари Бенджамина Зефанию (род. 1958). Удивительно, но известные всему миру классики - Уильям Шекспир, Джордж Байрон и Роберт Бернс - даже не попали в десятку, сообщает newsru.com.
Топ-10 любимых поэтов Британии:
1. Томас Элиот
2. Джон Донн
3. Бенджамин Зефанайя
4. Уилфред Оуэн
5. Филип Ларкин
6. Уильям Блейк
7. Уильям Батлер Йейтс
8. Джон Бечемен
9. Джон Китс
10. Дилан Томас