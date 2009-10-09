Шекспир и Бернс не попали в список величайших поэтов Британии

В честь празднования Национального дня поэзии, который прошел 8 октября, британцы выбрали величайшего поэта нации.

Согласно результатам онлайн-опроса BBC, им стал лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Стернз Элиот.

Американец по происхождению Томас Элиот ненамного обошел средневекового поэта-метафизика Джона Донна (1572-1631) и потомка ямайских негров, растафари Бенджамина Зефанию (род. 1958). Удивительно, но известные всему миру классики - Уильям Шекспир, Джордж Байрон и Роберт Бернс - даже не попали в десятку, сообщает newsru.com.

Топ-10 любимых поэтов Британии:

1. Томас Элиот

2. Джон Донн

3. Бенджамин Зефанайя

4. Уилфред Оуэн

5. Филип Ларкин

6. Уильям Блейк

7. Уильям Батлер Йейтс

8. Джон Бечемен

9. Джон Китс

10. Дилан Томас