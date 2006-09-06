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Серьезная музыка - для всех

06 сентября 2006 11:48
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Билеты на концерты из цикла "Воскресение классики" Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь будут дешевле. Но исполнительский уровень по-прежнему останется высоким, заверил главный дирижер оркестра Александр Анисимов.

12 сентября откроется новый концертный сезон. Значит, самое время подвести итоги минувшего и еще раз обсудить будущий. Прошедший сезон маэстро называет интересным. Были и достойные программы, и гастроли по всему миру.   "Мы можем похвастаться тем, что с успехом выступили в Голландии в одном из самых роскошных и посещаемых залов мира. Мы регулярно посещаем Испанию", - сказал главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александр Анисимов.

И все же любимая публика - минская. И для музыкантов очень важно, чтобы их искусство было доступно всем желающим.  Потому впервые в наступающем концертном сезоне появится цикл  "Воскресение классики" из четырех концертов.  По словам Александра Анисимова, для молодежи и малоимущих людей билеты будут дешевле: от двух до четырех тысяч рублей. Но это не значит, что концерты станут менее интересные и яркие.

Первое такое выступление состоится 10 сентября. А сам 79-й концертный сезон откроется выступлением, посвященным 100-летию Дмитрия Шостаковича. Что же касается перспективы, то здесь Александр Анисимов рассказал, что впервые симфонический оркестр выступит на  "Славянском базаре". Маэстро обещает: программа будет серьезная.

# Культура

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