Семь чудес Беларуси в Мирском замке

Оркестр под руководством народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовил художественный проект «Семь чудес Беларуси», который будет представлен 30 мая на музыкальном фестивале»Мирский замок-2009».

«В нашей стране есть много исторических и природных памятников, которые имеют большое культурное значение,рассказал Михаил Финберг.И для меня как творческого человека очень важно очертить то музыкальное поле, в котором существует богатство белорусского народа». По словам маэстро, именно так родилась идея новой уникальной программы. «Музыканты оркестра возобновили это музыкальное поле, показали его художественную значительность», — пояснил маэстро.

Премьерная программа, участие в которой примут ансамбль солистов на деревянных духовых инструментах, ансамбль флейтистов, коллектив трубачей из «Інтрады», камерный оркестр, ансамбль кларнетистов и струнный квартет, начнет дневной концертный марафон. Его продолжит «Голас мірскіх муроў»концерт струнного оркестра Национального концертного оркестра Беларуси под руководством заслуженного артиста Беларуси Валерия Сороки. Новшеством концерта станет то, что впервые в истории мирских фестивалей музыка прозвучит в Николаевском костеле.

Символом Мирского замка и Несвижского комплекса станет музыка Яна Голланда и Матея Радзивилла, Йозефа Гайдна и Яна Дусика. Полоцкий Софийский собор будет представлен музыкой «Полацкага сшытка», Борисоглебская церковь в Гродно — произведениями Мечислава Карловича. Брестскую крепость презентует программа белорусских композиторов-фронтовиков, а также произведения русских композиторов, посвященные Великой Отечественной войне. Беловежская пуща будет представлена многочисленными мелодиями от древних охотничьих сигналов до современных композиций. Озеро Нароч найдет отражение в музыке Михаила Клеофаса Огинского и Наполеона Орды.

Фестиваль откроет художественная выставка, подготовленная объединением «Майстар» под руководством члена Белорусского союза художников Сергея Криштаповича. Кроме того, пройдут Мирские научные чтения, посвященные теме «Музыкальная культура Беларуси: находки и открытия». Вечером в Кореличах поклонников оркестра Михаила Финберга ожидает сюрприз: к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в честь Года родной земли музыканты и исполнители подарят жителям и гостям райцентра концерт современной популярной песни «Мелодии вдохновения», передает БЕЛТА.