Семь чудес Беларуси. Костел в Будславе

Корреспонденты СТВ побывали в самом популярном месте паломничества белорусских католиков — Будславском костёле Успения Пресвятой Девы Марии.

Монах бернардинского ордена Виктор Бурлако приехал служить настоятелем в Будславский костёл из Украины. За шесть лет и деревня и стены храма для него стали родными. Служить Богу в одном из самых почитаемых костёлов Беларуси — особая честь.

Виктор Бурлако, настоятель Будславского костёла имени успеения Пресвятой Девы Марии:

Латинское слово «Санктуариум», которым мы называем этот храм, переводится как «святое место». И это место действительно выбрано Богом. Здесь было святое явление Богородицы девы Марии в конце XVI века.

Первый каменный костел в Будславе был возведен примерно в 1633 году. Архитектор Андрей Кромер нарисовал храм в популярном в те времена стиле барокко. В костеле был установлен уникальный деревянный алтарь, который сохранился в первоначальном виде по сей день. В его центр была помещена икона с образом Девы Марии с Иисусом.

Храм стал известен благодаря иконе Божьей Матери. В 1600 году она была подарена Папой Римским Климентием VIII воеводе Виленскому. А в 1613-м икона была привезена в Будслав. Образ обладает чудодейственной силой. Именно поэтому в 1998 году икона была коронована. Каждый год 2 июля сюда съезжаются десятки тысяч людей, чтобы поклониться образу.

Эта икона исцелила сотни верующих. Её популярность растёт с каждым годом. Помолиться перед образом едут со всех уголков мира. Многие отправляются в Будслав пешком, чтобы очутиться перед иконой в канун её праздника. В этот день чудодейственный образ выносят из храма и совершают крестный ход.

Будславский костёл имени Успения Пресвятой Девы Марии особо почитаем у христиан. Над главным входом в храм написано «basilica minoris» — свидетельство об его особом статусе. Каждый день на службу сюда собираются верующие.

Фасад храма XVII века постепенно реконструируют. Уже вставлены деревянные окна. Это было необходимо сделать как можно скорее для сохранения старинных фресок и органа, которые имеют особую историческую ценность. Священник Виктор Бурлако считает, что его костёл внесён в список семи чудес Беларуси по праву. В храме, где происходят чудеса, он нашёл своё чудо.

Виктор Бурлако, настоятель Будславского костёла имени успеения Пресвятой Девы Марии:

Лично я считаю, что одним из самых больших чудес, которое состоялось в Будславе, если так можно выразиться — -это тот факт, что храм сохранился в своей первоначальной форме