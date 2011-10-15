Семь чудес Беларуси. Брестская крепость

Валерий Владимирович Губаренко много лет руководит мемориальным комплексом Брестская крепость-герой. Это уникальное место и его историю знает не хуже любого историка. Сегодня говорить о том, как строили и из чего можно и нужно. А ведь раньше все хранилось под грифом секретно.

Одной из самых стратегически-важных построек Цитадели была Свято-Николаевская церковь. Из-под ее сводов открывался широкий обзор на все центральное укрепление. И поэтому во время Великой Отечественной войны Белая Церковь несколько раз переходила из рук красноармейцев фашистам и наоборот.

Время шло и облик военного комплекса менялся. Сегодня крепость — это мемориал. С каждым годом здесь появляются новые памятники, экспозиции. В планах архитекторов создать на территории в 400 гектаров историко-культурный комплекс, который отразит всю многовековую историю города над Бугом.

Тересполькое укрепление расположенное на левом берегу Западного Буга соединял с Цитаделью некогда один из самых крупных подвесных мостов России. И именно на этом месте в скором времени построят пешеходный мост, который соединит уже не два острова, а два государства: Беларусь и Польшу.

Михаил Гайдукович, руководитель авторского коллектива историко-культурного комплекса «Брест» в границах наружных оборонительных валов Брестской крепости:

На пограничном острове или на Тереспольском укреплении планируется воссоздать старую Варшавскую дорогу, пешеходный погранпереход, корчму, объекты, связанные с защитой крепости.

