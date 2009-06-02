Сэлинджер подал в суд на издателя продолжения «Над пропастью во ржи»

Писатель Джером Дэвид Сэлинджер подал в окружной суд Манхэттена иск о защите интеллектуальной собственности в связи с намерением опубликовать продолжение его романа «Над пропастью во ржи» 1951 года.

90-летний писатель, известный уединенным образом жизни, просит запретить публикацию книги «60 лет спустя: пробираясь сквозь рожь», написанную шведско-американским литератором по имени Джон Дэвид Калифорния.

«Продолжение не является пародией, не комментирует и не критикует оригинал. Это чистой воды плагиат», — подчеркивается в исковом заявлении. Сэлинджер, отмечается в документе, готов «яростно» защищать свою интеллектуальную собственность и никак не может одобрить ее использование ответчиками.

Иск подан как к писателю, создавшему продолжение знаменитого романа, так и к шведской компании Nicotext, которая, по некоторым данным, планирует выпустить книгу большим тиражом в сентябре 2009 года.

В продолжении романа, ставшего классикой американской литературы, рассказывается о герое Сэлинджера Холдене Колфилде, которому уже 76 лет, передает БЕЛТА.