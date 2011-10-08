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Сегодня юбилей у народного артиста России Леонида Куравлева

08 октября 2011 13:55
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С 75-летием известного актера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Всего за годы творчества Куравлев сыграл более 200 ролей.

Открыл его талант режиссер Василий Шукшин, который снял молодого Куравлева сразу в двух фильмах «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат».
Ярко блеснул молодой актер на экране в образе Шуры Балаганова в комедии «Золотой теленок».

А 70-е годы артист стал уже настоящей звездой. Особенно его полюбили зрители за созданный колоритный образ вора-домушника Жоржа Милославского в знаменитой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А картина Данелии «Афоня» и вовсе стала одним из самых знаменитых его фильмов.

Ему с успехом удавалось играть как комедийные, так и серьезные роли. Оставаясь при этом искренним, «Обаятельным и привлекательным».

В настоящее время Леонид Куравлев много снимается в телевизионных сериалах. Режиссеры его приглашают на роли военных и милицейских начальников.

# Культура

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