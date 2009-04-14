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Сегодня в Минске высадился московский творческий десант

14 апреля 2009 11:53
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Завтра в Беларуси официально стартует Год культуры России, однако уже нынешним вечером знаменитые мастера танца опробуют главную белорусскую сцену. В обновленном Большом завтра дают легендарный балет «Лебединое озеро». Афишу украсили три звёздных имени. Среди них – признанный «король» сцены, народный артист России Николай Цискаридзе - обладатель практически всех возможных званий и наград, блестящий премьер московского Большого театра Андрей Уваров. Критики его назвали «Принцем классического балета», а также одна из лучших балерин России Светлана Захарова.
# Культура

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