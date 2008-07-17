Сегодня в КНДР торжественно откроются дни культуры Беларуси

Символично, что они проходят в столице Поднебесной в канун Олимпийских игр в рамках Олимпийского фестиваля культуры.

Открытие экспозиции современных художников – одно из главных мероприятий белорусских Дней. На выставке будут представлены работы признанных мастеров искусств Беларуси. Вечером состоится гала-концерт. Его программу подготовил Национальный академический народный хор имени Цитовича. Помимо белорусских народных песен и танцев коллектив исполнит и фольклорные произведения других народов.

Кроме творческой составляющей Дней культуры Беларуси в Китае запланированы встречи нашей делегации с руководством ведомств и учреждений культуры Поднебесной. Предыдущие Дни культуры Беларуси в КНР проходили в 2005 году, а в 2006-м белорусский зритель знакомился с китайским музыкальным и танцевальным искусством.

