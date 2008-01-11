Сегодня самая "вежливая" дата в году - отмечается Всемирный день слово "спасибо"

Оно произошло от сокращения фразы "Спаси бог". Этой фразой на Руси издревле выражали благодарность. Впервые слово "спасибо" зафиксировано в 1586 году, в словаре-разговорнике, изданном в Париже. Существует мнение, что слова благодарности обладают магическими свойствами, но произносить их нельзя, когда человек находится в раздражении. Психологи считают, что слова благодарности - это особые знаки внимания, которые способны согреть каждого человека своей теплотой.