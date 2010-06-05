Сегодня православные христиане Беларуси отмечают День памяти Святой Евфросинии Полоцкой

Евфросиния Полоцкая — белорусская святая, просветительница, сподвижница и заступница земли белорусской.

В этом году празднования приурочены к 100-летию перенесения святых мощей преподобной из Киево-Печерской лавры в Полоцкий Спасо-Ефросиниевский монастырь, который она же основала в 12 веке.

В честь этого события сегодня белорусские паломники повторили путь священнослужителей, совершивших чин перенесения столетие назад. По традиции торжественную службу провел Глава белорусской православной церкви владыко Филарет.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Руси:

Празднование Дня памяти Преподобной матери нашей Ефросинии стало событием не только всерадостным, но и привычным, ожидаемым всегда в самом добром смысле этого слова. Мы счастливы тем, что из года в год полоцкие торжества обретают всю большую значимость в нашей современной жизни

Приветствие участникам торжеств направил Александр Лукашенко. «Мы чтим преподобную Евфросинию Полоцкую как небесную заступницу Беларуси и одну из лучших дочерей нашего народа, величие свершений которой не меркнет в веках», — говорится в приветствии. «При поддержке государства воссозданы величайшие реликвии — крест и рака Евфросинии Полоцкой, ставшие символами нашего духовного возрождения», — отметил Президент.