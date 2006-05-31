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Сегодня последний день Пасхи - День Отдания

31 мая 2006 12:07
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Во всех православных храмах пройдут богослужения, которые отличаются особой торжественностью. В  этот  день священнослужители облачаются не в красные,  как это  было в Светлое Христово Воскресенье и все последующие за  ним дни,  а  в белые ризы. С  этого   дня православные  верующие перестают приветствовать друг друга  фразой "Христос   Воскресе  -  Воистину  Воскрес",  как  это  было   весь пасхальный  период. По традиции сегодня пройдет последний  в  этом году  пасхальный  Крестный ход.
# Культура

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