Сегодня последний день Пасхи - День Отдания

Во всех православных храмах пройдут богослужения, которые отличаются особой торжественностью. В этот день священнослужители облачаются не в красные, как это было в Светлое Христово Воскресенье и все последующие за ним дни, а в белые ризы. С этого дня православные верующие перестают приветствовать друг друга фразой "Христос Воскресе - Воистину Воскрес", как это было весь пасхальный период. По традиции сегодня пройдет последний в этом году пасхальный Крестный ход.