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Сегодня поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому исполнилось бы 70

25 января 2008 15:54
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Он пел, как жил: правдиво, на нерве, на накале страстей. Вспыхнул и погас, оставив огромный пласт творческого наследия.

К его могиле на Ваганьковском кладбище легли цветы. А На сцене Театра на Таганке, где долгие годы работал Высоцкий, сегодня традиционно пройдет спектакль с участием его друзей. Вечера памяти Владимира Высоцкого пройдут сегодня и во всех областных городах Беларуси.

Отметим, Высоцкий неоднократно бывал в нашей стране с сольными выступлениями. Только в 1979 году в Минске он дал семь концертов. Как киноактер, в течении 15 лет, вплоть до своей смерти, сотрудничал с "Беларусьфильмом", снимался в картинах Виктора Турова, писал для них песни, многие из которых стали очень популярны. Умер певец 25 июля 1980 года от сердечного приступа. Ему было 42 года.

# Культура

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