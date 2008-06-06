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Сегодня отмечают 209-ю годовщину со дня рождения А.С.Пушкина

06 июня 2008 10:55
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Мировая общественность вспоминает великого поэта, родоначальника новой русской литературы и создателя современного русского литературного языка. В Липецкой области России сегодня начинаются Дни российской литературы, участие в которых примут около 100 писателей и поэтов из России, Украины и Беларуси. В Москве у Государственного института русского языка, носящего имя поэта, откроется новый памятник Пушкину. Еще три таких же монумента появятся в Будапеште, польской Познани и в Подмосковье, в бывшем имении семьи Гончаровых.
# Культура

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