Сегодня отмечают 209-ю годовщину со дня рождения А.С.Пушкина

Мировая общественность вспоминает великого поэта, родоначальника новой русской литературы и создателя современного русского литературного языка. В Липецкой области России сегодня начинаются Дни российской литературы, участие в которых примут около 100 писателей и поэтов из России, Украины и Беларуси. В Москве у Государственного института русского языка, носящего имя поэта, откроется новый памятник Пушкину. Еще три таких же монумента появятся в Будапеште, польской Познани и в Подмосковье, в бывшем имении семьи Гончаровых.