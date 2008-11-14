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Сегодня открывается фестиваль детских и юношеских фильмов "Лiстападзiк"

14 ноября 2008 08:54
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На 10-й юбилейный форум приедут кинематографисты из 30-ти стран. Причем, испанские и ирландские будут бороться за гран-при впервые. Профессиональное жюри художественного кино возглавит российский режиссер Федор Попов. Председателем профессионального жюри анимационного кино станет гость фестиваля, режиссер Олег Ужинов. Зрительским жюри будет руководить актриса Елена Дубровская. Закончится юбилейный фестиваль 21-го ноября гала-концертом в Минском дворце детей и молодежи. Здесь планируется показ фильмов, вечер поэзии, выступления актеров и детских коллективов.
# Культура

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