Сегодня открывается фестиваль детских и юношеских фильмов "Лiстападзiк"

Меньше недели осталось до начала 15-го Минского международного кинофестиваля «Листопад»

В программе самой кинематографической семидневки – три десятка художественных картин из разных стран мира и почти 100 фильмов для детей. В столице ждут в гости знаменитых режиссеров и персон с большого экрана.