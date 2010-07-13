Главная интрига «Славянского базара» начнется сегодня вечером. На сцене Летнего амфитеатра - первое выступление участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2010».

В песенном поединке сойдутся 19 конкурсантов почти из двух десятков стран. Беларусь представит Денис Вершенко. Как и его соперники по сцене, он исполнит песню на родном языке. Конкурсантов поддержат и члены жюри.

Во втором отделении концерта-экзамена на сцену выйдут Таисия Повалий, Инна Афанасьева, Игорь Корнелюк, Хелена Вондрачкова. Сегодня же в Витебске на фестивале искусств — день Москвы. Под сводами Летнего амфитеатра пройдет концерт певицы Валерии. Он же завершит череду сольных выступлений на «Славянском базаре».