Сегодня - Международный день театра

Учрежденный в 1961 году в Вене на 9 Конгрессе международного института театра при ЮНЕСКО, он стал ежегодным праздником мастеров сценического искусства и зрителей. Для белорусских театров международный профессиональный праздник всегда повод представить публике новые работы. По традиции в Минске в это время проходят показы лучших спектаклей, а ведущие белорусские актеры устраивают театральные встречи. Одна из таких была организована в Национальной библиотеке.



Отметим, в нашей стране работает 29 государственных театров, в том числе три музыкальных, 19 драматических и семь кукольных. Каждый имеет своего зрителя и поклонников.



И сегодня в Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится праздничный вечер.