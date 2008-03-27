Прямой эфир

Сегодня - Международный день театра

27 марта 2008 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Учрежденный в 1961 году в Вене на 9 Конгрессе международного института театра при ЮНЕСКО, он стал ежегодным праздником мастеров сценического искусства и зрителей. Для белорусских театров международный профессиональный праздник всегда повод представить публике новые работы. По традиции в Минске в это время проходят показы лучших спектаклей, а ведущие белорусские актеры устраивают театральные встречи. Одна из таких была организована в Национальной библиотеке.

Отметим, в нашей стране работает 29 государственных театров, в том числе три музыкальных, 19 драматических и семь кукольных. Каждый имеет своего зрителя и поклонников.

И сегодня в Национальном академическом театре имени Янки Купалы состоится праздничный вечер.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта 2008 09:03

Только золото и серебро

26 марта 2008 08:44

Национальный концертный оркестр Беларуси продолжает выступление в столице

25 марта 2008 17:40

<С верой по жизни>