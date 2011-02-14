Прямой эфир

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения известной певицы Анны Герман

14 февраля 2011 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Она прожила короткую жизнь, но оставила очень яркий след в песенном искусстве.

Звезда эстрады 60-х, 70-х и начала 80-х блистала на знаменитых песенных фестивалях в Сопоте, Остенде, Каннах и Сан-Ремо. Она была обладательницей итальянского «Оскара делла симпатия» и самой популярной польской певицей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Композитор Александра Пахмутова подарила талантливой исполнительнице сборник своих песен. Две из них «Верность» и «Надежда» — стали её любимыми. Они и сегодня для многих звучат голосом Анны Герман.

# Культура # Юбилеи # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
14 февраля 2011 07:41

Делегация Беларуси впервые принимает участие в Берлинском международном кинофестивале «Берлинале»

13 февраля 2011 20:30

Уве Рада: В своей книге я хотел сказать, чтобы люди больше старались вступать в диалог между собой

13 февраля 2011 17:36

Клипы: Валерия «Капелькою», Валерий Дайнеко «Мама», R.I.O. feat. Tony T. «After the love»