Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения известной певицы Анны Герман

Она прожила короткую жизнь, но оставила очень яркий след в песенном искусстве.

Звезда эстрады 60-х, 70-х и начала 80-х блистала на знаменитых песенных фестивалях в Сопоте, Остенде, Каннах и Сан-Ремо. Она была обладательницей итальянского «Оскара делла симпатия» и самой популярной польской певицей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Композитор Александра Пахмутова подарила талантливой исполнительнице сборник своих песен. Две из них «Верность» и «Надежда» — стали её любимыми. Они и сегодня для многих звучат голосом Анны Герман.