Сегодня исполняется 40 лет «Песнярам»

История ансамбля началась в эстрадном ревю «Лявониха», где тогда еще не «Песняры», а «Лявоны» аккомпанировали Нелли Богуславской.

Знаковым событием стал IV Всесоюзный конкурс артистов эстрады в октябре 1970 года. В 70-80-е годы популярность группы была огромной.

За 35 лет искусство «Песняров» полюбилось любителям песни многих стран мира. На счету коллектива огромное количество наград, побед в различных конкурсах, запись дисков-гигантов. «Песняры» - первые обладатели «Золотого диска».

После трагической смерти в 2003 году бессменного руководителя ансамбля Владимира Мулявина, коллектив возглавил его друг и соратник Леонид Борткевич. Сегодня «Песняры» - это уже национальный бренд. Такой же как Беловежская пуща или Мирский замок.