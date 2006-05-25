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Сегодня - день памяти Максима Богдановича

25 мая 2006 12:11
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В полдень в Минске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Максима Богдановича возле Национального академического театра оперы и балета.В соборе святых Петра и Павла белорусской столицы прошла поминальная служба. В Литературном музее поэта состоится вечер "Светлы сум" с участием писателей, поэтов, бардов и поклонников творчества классика белорусской литературы.
Музей Максима Богдановича в Троицком предместье, а также его филиалы сегодня открыты для бесплатного посещения. Сотрудники знакомят посетителей с экспозициями, рассказывают о жизненном и творческом пути поэта.
# Культура

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