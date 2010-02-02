Сегодня День безопасного Интернета

Проводится он с 2004 в странах Евросоюза, однако актуален для всего мирового сообщества.

В Беларуси насчитали свыше трех миллионов интернет-пользователей. Это число постоянно растет, так как выход во Всемирную паутину становится все более доступным, внедряются новые технологии. В основном пользователи - это молодежь. Большинство попадают в сеть ежедневно, причем, дома. На работе Интернетом пользуются около 30-ти процентов.

И накануне Президент Беларуси подписал указ, в котором регламентировано использование национального сегмента сети Интернет. Документ направлен на защиту интересов граждан, общества и государства в информационной сфере, повышение качества и удешевление интернет-услуг. Впервые в законодательном акте содержится ряд требований, которые призваны сделать информацию о госорганах более доступной. Ряд положений, направлен на защиту авторских прав от "пиратства" в Интернете. Указ вступает в силу с 1 июля этого года.